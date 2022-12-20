Стало известно, где жители Казани в новогоднюю ночь смогут круто провести время

Две площадки в Казани примут горожан и гостей столицы Татарстана для того, чтобы вместе отпраздновать наступление Нового года. Концертные программы подготовили на катке в парке "Черное озеро" и у Центра семьи "Казан". Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал начальник Управления культуры исполкома столицы Татарстана Азат Абзалов.

"У Центра семьи „Казан“ мероприятия в новогоднюю ночь пройдут с 22.00 до 2.00, а на катке „Черное озеро“ с 22.00 до 3.00", — отметил чиновник.

Кроме того, по словам Абзалова, "в елочных городках будет играть музыка и работать освещение до 3 [часов] утра".

Спикер также добавил, что на двух основных площадках будут транслироваться праздничные традиционные обращения Президента Татарстана Рустама Минниханова и Президента России Владимира Путина.