Недавно Верховный суд России вынес важное постановление, которое проливает свет на продолжение мобилизационных мероприятий в стране. По его словам, закончить мобилизацию можно только по указу Президента, что делает предыдущие устные объявления о её завершении юридически недействительными без соответствующего документа.

Судебное решение уточнило, что мобилизация будет продолжаться до официального объявления её окончания и указало конкретные условия, при которых военнослужащие могут быть освобождены от службы:

По возрастному пределу: 50 лет для солдат и 60 лет для младших офицеров.

По состоянию здоровья, если военнослужащий признан негодным.

Если вступил в законную силу приговор суда, предусматривающий лишение свободы.

Это пояснение от Верховного суда является ключевым для понимания текущей мобилизационной политики и демонстрирует приверженность к юридической четкости и соблюдению законных процедур. Решение подчеркивает, что любые изменения в политике мобилизации должны опираться на законодательство, что важно для поддержания доверия населения к правовой системе.