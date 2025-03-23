Сталин заказывал только такой шашлык: лучший маринад, с ним мясо получается невероятно мягким и сочным
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Иосиф Сталин, как известно, был неравнодушен к вкусной и сытной еде, особенно к мясу. Один из рецептов, приписываемых ему, — это сочный шашлык из баранины. Простые ингредиенты и насыщенный вкус делают его отличным выбором для тёплого вечера у мангала.
Что понадобится:
Баранина (лучше корейка или задняя часть) — 1 кг
Сухое белое вино — 200 мл
Репчатый лук — 3 крупные головки
Кефир (жирный, от 2,5%) — 500 мл
Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу
Специи (по желанию): кориандр, зира, базилик
Как готовить:
Мясо промойте, обсушите и нарежьте кусочками по 3–4 см.
Лук нарежьте полукольцами. В миске смешайте мясо, лук и вино. Перемешайте так, чтобы каждый кусочек пропитался. Поставьте в холодильник на 5–6 часов.
За час до приготовления достаньте мясо, посолите, поперчите и добавьте специи. Влейте кефир — он должен полностью покрыть мясо. Оставьте ещё на час.
Разведите угли. Когда они прогорят и покроются пеплом, нанизывайте мясо на шампуры плотно. Жарьте 15–20 минут, регулярно переворачивая.
Готовность проверяйте по соку — он должен быть прозрачным.
Подавайте шашлык сразу, с овощами, зеленью и соусами. Просто, вкусно и по-настоящему по-домашнему, отмечает usolie.info.
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