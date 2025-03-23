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Сталин заказывал только такой шашлык: лучший маринад, с ним мясо получается невероятно мягким и сочным

Иосиф Сталин, как известно, был неравнодушен к ...

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Иосиф Сталин, как известно, был неравнодушен к вкусной и сытной еде, особенно к мясу. Один из рецептов, приписываемых ему, — это сочный шашлык из баранины. Простые ингредиенты и насыщенный вкус делают его отличным выбором для тёплого вечера у мангала.

Что понадобится:

  • Баранина (лучше корейка или задняя часть) — 1 кг

  • Сухое белое вино — 200 мл

  • Репчатый лук — 3 крупные головки

  • Кефир (жирный, от 2,5%) — 500 мл

  • Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу

  • Специи (по желанию): кориандр, зира, базилик

Как готовить:

  1. Мясо промойте, обсушите и нарежьте кусочками по 3–4 см.

  2. Лук нарежьте полукольцами. В миске смешайте мясо, лук и вино. Перемешайте так, чтобы каждый кусочек пропитался. Поставьте в холодильник на 5–6 часов.

  3. За час до приготовления достаньте мясо, посолите, поперчите и добавьте специи. Влейте кефир — он должен полностью покрыть мясо. Оставьте ещё на час.

  4. Разведите угли. Когда они прогорят и покроются пеплом, нанизывайте мясо на шампуры плотно. Жарьте 15–20 минут, регулярно переворачивая.

  5. Готовность проверяйте по соку — он должен быть прозрачным.

Подавайте шашлык сразу, с овощами, зеленью и соусами. Просто, вкусно и по-настоящему по-домашнему, отмечает usolie.info.

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