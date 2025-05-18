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Сталин потреблял это постоянно: любимые блюда вождя, которые можно приготовить дома

Иосиф Сталин, несмотря на суровый образ, был бо...

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Иосиф Сталин, несмотря на суровый образ, был большим поклонником грузинской кухни. Хотя гурманом его назвать нельзя, к еде своей родины он относился с особым уважением и удовольствием.

Любимые блюда

Одним из самых любимых у Сталина было оджахури — жареный картофель с мясом. Секрет блюда — в предварительной обработке мяса, что придаёт ему особую мягкость и аромат.

Он также часто заказывал чанахи — мясо с овощами в глиняных горшочках. Интересно, что сам Сталин называл его "Арагви" и даже обучал своих поваров, как его правильно готовить.

Не обходилось и без гурийского блюда "Гурули" — курицы в соусе из грецких орехов, специй и красного вина. Это блюдо отличалось тонким вкусом и ароматом.

Ресторан "Арагви": всё из Грузии

Для своего любимого ресторана в Москве — "Арагви" — Сталин добивался, чтобы продукты привозили непосредственно из Грузии: соусы, специи, овощи, травы, вино и даже муку для хачапури. Всё, чтобы блюда были максимально аутентичными, пишет pg21.ru.

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