Сталин ел это постоянно: любимые блюда вождя, которые можно приготовить дома

Простая, но с характером: кухня, которую выбирал Сталин

Иосиф Сталин не считался гурманом, но особую слабость питал к блюдам грузинской кухни. Простые, сытные и насыщенные — они не только напоминали о родине, но и соответствовали вкусам вождя.

Оджахури: картофель с мясом по-грузински

Одним из самых любимых блюд Сталина было оджахури — жареный картофель с мясом.

Секрет блюда — в предварительном мариновании мяса с травами и специями. Приготовленное в кеци (глиняной сковороде), оно получалось особенно ароматным и сочным.

Чанахи: тушёное мясо с овощами

Другое фаворитное блюдо — чанахи, или, как называл его сам Сталин, — «Арагви».

Это тушёное мясо с баклажанами, картофелем, томатами и зеленью, запечённое в горшочках. Сталин настолько ценил вкус чанахи, что лично обучал поваров готовить его по «правильному рецепту».

Гурули: курица с грецкими орехами и вином

Ещё один кулинарный фаворит — гурийская курица в ореховом соусе с добавлением специй и красного сухого вина. Блюдо сочетало нежную текстуру, яркий аромат и богатый вкус, подчёркнутый грузинскими приправами.

Ресторан «Арагви»: грузинская кухня в центре Москвы

Для Сталина даже в Москве создавали кулинарный уголок Грузии — ресторан «Арагви».

Туда специально доставляли продукты из Грузии: соусы ткемали и сацебели, муку для хачапури, свежие овощи и травы, вино, коньяк и минеральную воду. Этот ресторан стал культовым и символом эпохи.

Вкусы, отражающие эпоху

Сталинская гастрономия — это не изысканная кухня, а честная, насыщенная и сытная еда, где важны были не только вкус, но и связь с корнями. Грузинская кухня, любимая вождём, навсегда осталась частью культурного наследия советской эпохи, сообщает pg21.