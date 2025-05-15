Сталин ел это постоянно: любимые блюда вождя, которые можно приготовить дома
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Простая, но с характером: кухня, которую выбирал Сталин
Иосиф Сталин не считался гурманом, но особую слабость питал к блюдам грузинской кухни. Простые, сытные и насыщенные — они не только напоминали о родине, но и соответствовали вкусам вождя.
Оджахури: картофель с мясом по-грузински
Одним из самых любимых блюд Сталина было оджахури — жареный картофель с мясом.
Секрет блюда — в предварительном мариновании мяса с травами и специями. Приготовленное в кеци (глиняной сковороде), оно получалось особенно ароматным и сочным.
Чанахи: тушёное мясо с овощами
Другое фаворитное блюдо — чанахи, или, как называл его сам Сталин, — «Арагви».
Это тушёное мясо с баклажанами, картофелем, томатами и зеленью, запечённое в горшочках. Сталин настолько ценил вкус чанахи, что лично обучал поваров готовить его по «правильному рецепту».
Гурули: курица с грецкими орехами и вином
Ещё один кулинарный фаворит — гурийская курица в ореховом соусе с добавлением специй и красного сухого вина. Блюдо сочетало нежную текстуру, яркий аромат и богатый вкус, подчёркнутый грузинскими приправами.
Ресторан «Арагви»: грузинская кухня в центре Москвы
Для Сталина даже в Москве создавали кулинарный уголок Грузии — ресторан «Арагви».
Туда специально доставляли продукты из Грузии: соусы ткемали и сацебели, муку для хачапури, свежие овощи и травы, вино, коньяк и минеральную воду. Этот ресторан стал культовым и символом эпохи.
Вкусы, отражающие эпоху
Сталинская гастрономия — это не изысканная кухня, а честная, насыщенная и сытная еда, где важны были не только вкус, но и связь с корнями. Грузинская кухня, любимая вождём, навсегда осталась частью культурного наследия советской эпохи, сообщает pg21.
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