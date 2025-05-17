Сталин ел это каждый день: любимые блюда вождя, которые можно приготовить дома

Иосиф Сталин, несмотря на свою строгую натуру и непритязательность в еде, питал особую любовь к кулинарии своего родного края — Грузии. Он не был гурманом в классическом понимании, но к традиционным грузинским блюдам относился с большим уважением.

Любимое – простое, но с характером

Одним из самых любимых у Сталина считалось блюдо оджахури — мясо с картофелем, обжаренное до румяной корочки. Главный секрет заключался в предварительном мариновании мяса и использовании специй, придающих блюду узнаваемый вкус.

Не менее часто на его столе появлялось чанахи — мясо с овощами, томлёное в горшочках. Сталин настолько ценил это блюдо, что сам обучал поваров, как его готовить, называя его по-домашнему — "Арагви".

Ресторан с грузинским акцентом

В любимый ресторан Сталина, который также назывался "Арагви", продукты доставляли напрямую из Грузии: от свежих трав и овощей до специй, соусов (ткемали, сацебели), вина и даже воды. Особое внимание уделяли качеству и подаче, чтобы всё соответствовало привычному для него вкусу.

Курица по-гурийски

Одним из деликатесов, который особенно нравился вождю, была курица "Гурули". Её тушили в соусе из орехов, приправ и сухого вина. Это блюдо славится насыщенным вкусом и ароматом, который сложно забыть.