Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Стали сообщаться подробности трагической смерти казанской девушки, катавшейся на тюбинге

В городском парке произошла трагическая смерть ...

medsoc.adm-nao.ru

Подписаться в Telegram

В городском парке произошла трагическая смерть молодой женщины, когда необычное катание на тюбинге закончилось фатальным исходом. Инцидент, случившийся этой зимой, был зафиксирован на камеру очевидца, что позволило полиции быстро установить обстоятельства происшествия.

Опасные развлечения на снегу

По информации местной полиции, 20-летняя девушка использовала тюбинг, привязанный веревкой к автомобилю. За рулем находилась её 22-летняя подруга. Видеозапись показывает, как автомобиль двигается по заснеженному парку, а за ним на высокой скорости скользит ватрушка. Трагедия произошла в момент, когда тюбинг врезался в дорожный знак.

Последствия непредусмотрительности

Следственные органы подтвердили, что водитель автомобиля полностью признала свою вину в происшествии. Она находится под подпиской о невыезде, ожидая дальнейшего расследования. По предварительным данным, девушки не предусмотрели всю опасность своих действий, что привело к фатальному исходу.

Реакция общественности

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс и обсуждения о безопасности зимних развлечений. Эксперты напоминают о важности соблюдения мер безопасности при использовании снегоходов и других средств для катания на снегу, особенно когда речь идет о привязывании их к транспортным средствам, пишет телеграм-канал "Новости Казани и Республики Татарстан"

Заключение

Инцидент подчеркивает критическую важность ответственного отношения к зимним развлечениям и необходимость соблюдения всех мер предосторожности для предотвращения подобных трагедий в будущем. Обсуждение этого случая продолжается как в местных, так и в национальных СМИ, акцентируя внимание на необходимости улучшения правил безопасности при зимних забавах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Сон и питание: казанские психологи рассказали, как войти в рабочий ритм после праздников

Новости России

день назад

Опрос ВТБ: на что копят российские семьи

сетка из стали или полипропилена что лучше от тараканов

Новости Татарстана

день назад

После избиения ребенка в футбольной секции в Набережных Челнах возбуждено дело

Новости России

2 дня назад

Татарстанцы провели новогодние каникулы в онлайн-кинотеатрах

ремонт электрической плиты индезит в Москве

Новости Казани

день назад

Под Казанью собаки набросились на пенсионерку

Новости Казани

день назад

Казанцам объяснили, как оплатить проезд по Вознесенскому тракту

Новости Татарстана

день назад

Возбуждено дело по факту нападения на 75-летнюю пенсионерку бездомных собак

Новости Казани

18 часов назад

В Казани задержали подругу погибшей 22-летней девушки, катавшейся на тюбинге

Новости Казани

день назад

В Казани 8 января протестировали пассажирский самолет Ту-214
Новости Казани
2 дня назад

Брат Алсу Сафин задолжал Банку Казани 161 миллион рублей

Статус банкрота был присвоен Руслану Сафину бол...

Новости Татарстана

2 часа назад

Крещенские купели могут сократить в Зеленодольске из-за аномального тепла

Новости России

день назад

Татарстанцам доступны удобные платежи от Сбера

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане в рамках нацпроекта «Культура» открыли виртуальные концертные залы

Новости Татарстана

3 часа назад

Песошин попросил обеспечить безопасность на дорогах Татарстана

Переведенцев ответил, ждать ли Татарстану Креще...
Новости Татарстана
2 дня назад

Переведенцев ответил, ждать ли Татарстану Крещенских морозов

Новости Татарстана

3 часа назад

В Гидрометцентре РТ опровергли возможную гибель озимых

Новости Казани

3 часа назад

В Казани в реке отыскали пропавшего поэта Рустема Аубакирова

Новости Казани

6 часов назад

Ограничения на полёты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска отменили
Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани раскрывает секреты красоты