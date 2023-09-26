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Стали известны самые популярные имена для новорожденного за 120 лет

Стали известны самые популярные имена для новорожденного за 120 лет

Фото: открытые источники

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Родители в выборе имен в России обычно традиционны, это стало известно из материала "Газеты.ру", журналисты издания собрали наиболее популярные и востребованные детские имена за последние 120 лет, по данным актов записей гражданского состояния в РФ.

Девочек чаще всего называют Анна, Александра, Татьяна, Елена, Екатерина, Ольга и Мария преобладали безусловно. Мальчишек в основном называли Алексеями, Александрами, Михаилами, Владимирами, Дмитриями, Иванами и Николаями.

В последние годы популяризируются необычные имена. Такие как Есения, Эмилия, Агата, Аделина, Ясмина, Оливия, Аврора, Мира, Агния, Амалия, Макар, Адам, Богдан, Леон, Платон, Савелий, Демид, Лука, Мирослав и Савва.

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