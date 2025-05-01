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Стали известны печальные новости для всех, кто сдает и снимает жилье в 2025 году

​​​​​​​В Госдуме предложили ввести штрафы для т...

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В Госдуме предложили ввести штрафы для тех, кто сдаёт жильё без официального оформления. Законопроект уже направили в правительство на рассмотрение.

Что предлагают?

Если сдаёте квартиру без договора найма, аренды или безвозмездного пользования, можно получить штраф:

  • Граждане — от 5 до 10 тысяч рублей;

  • Должностные лица — от 10 до 20 тысяч рублей;

  • Юридические лица — от 20 до 50 тысяч рублей.

Штрафовать планируют также за сдачу квартиры без согласия соседей, если помещения примыкают. Это особенно касается краткосрочной аренды.

Что говорят депутаты?

По словам Владимира Кошелева, зампреда комитета по ЖКХ, цель — не «собирать подписи», а навести порядок. Главное — чтобы жильё сдавалось официально, а жильцы были известны властям. Это важно как для уплаты налогов, так и для безопасности.

Почему это важно?

Краткосрочная аренда будет регулироваться почти как гостиницы: паспорт, сканирование данных и регистрация. Это поможет следить за тем, кто живёт в многоквартирных домах, особенно без прописки, пишут РИА Новости.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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