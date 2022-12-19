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Стали известны обстоятельства самоубийства полицейского в день собственной свадьбы

Стали известны обстоятельства самоубийства полицейского в день собственной свадьбы

Фото: thevoicemag.ru

Выяснились подробности нашумевшей на всю страну истории в Раменском: там полицейский-жених поехал домой за кольцами в день свадьбы, а позднее невеста нашла его в квартире мертвым. Предположительно, полицейский свел счеты с жизнью.
Коллеги погибшего смогли установить предварительную картину случившегося. Они уверены - ответ на вопрос "зачем?" кроется в мобильном телефоне погибшего.
Как пишет "МК", 26-летний полицейский родился и рос в Молдавии. Его растила одна мать.

После армии пошел учиться в юридическую академию, и с 2016 года работает в полиции.
Он гордился службой, на работе же и познакомился со своей невестой. Девушка работать инспектором по делам несовершеннолетних.

Накануне трагедии парень разговаривал по телефону с матерью, пожелал ей спокойной ночи и поблагодарил за то, что она есть в его жизни. На следующий день он сказал невесте, что поедет в свою квартиру (пара жила в Балашихе, на квартире девушки, а в Раменском он купил жилплощадь в ипотеку) за обручальными кольцами. Однако больше молодой человек на связь не выходил. Его обнаружили в день запланированного бракосочетания — отчаявшись, невеста приехала к нему и нашла молодого человека мертвым на кровати. Характер травм позволил сделать вывод, что он покончил с собой.

Записки полицейский не оставил. Отношения на службе у него были отличные. В личной жизни также не было проблем.
Единственное, что может подсказать возможные причины трагедии — это содержание телефона Алексея, который пока не смогли разблокировать.

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