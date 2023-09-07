Стали известны два «чудо-продукта» для поддержания иммунитета осенью

Российский доктор-диетолог Екатерина Малькова рекомендовала жителям РФ в осенний период обязательно добавить в свой рацион два продукта, которые мощно поддержат иммунитет и не дадут заболеть сезонными ОРВИ и гриппом. Эти продукты - брокколи и капуста.

Эти продукты доступны для всех, но богаты витаминами и минералами, влияющими на иммунный статсу. Капуста и брокколи содержат большое количество витамина С и глюкозинолатов - мощных антиоксидантов.

Капусту и брокколи доктор рекомендует добавлять в рацион в виде гарнира, включать в супы и салаты.