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Стали известны 5 вещей в доме, которые говорят о низкой самооценке хозяйки

Стали известны 5 вещей в доме, которые говорят о низкой самооценке хозяйки

Фото: открытые источники

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Каждая хозяйка в силу своих представлений о комфорте создает уют - подбирает детали интерьера, которые считает удачными. Но некоторые детали должны насторожить - они могут говорить о том, что у хозяйки есть проблемы с внутренним психологическим состоянием. Пять вещей, которые указывают на низкую самооценку женщины, назвали психологи, сообщает pg11.ru.

Постельное белье
Если оно с дырками, потертостями, несвежее - это яркий признак, что женщина не принимает себя и свое тело, безразлична к своим потребностям.

Полотенца для ванной комнаты
Если они старые, потертые, напоминающие тряпку, у хозяйки точно не все в порядке с оценкой собственных способностей и возможностей. К тому же такие полотенца опасны для здоровья.

Старые вещи
Неумение и нежелание распрощаться со старьем - явный признак, что женщина не может отпустить собственное прошлое, живет там, а не в настоящем.

Декор
Если декор не объединен одним стилем, это указывает на недостаток самодисциплины, на сумбур в голове хозяйки. Если нет качественной мебели, это говорит о неприятии идеи инвестировать в себя и свое пространство.

Посуда
Немытая посуда, старые чашки-тарелки со сколами - все это говорит на то, что женщине нет дела до эстетики приема пищи, а значит, плевать и на себя. Также не исключено начало депрессии.

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