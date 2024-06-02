Стала известна вторая группа пенсионеров, которым сильно повысят пенсии с 1 июня

Пенсии тех пенсионеров, которые уволились с работы до апреля, будут индексированы с 1 июня. Работающие пенсионеры не имеют права на индексацию пенсий, поэтому пересчет пенсии с учетом всех предыдущих повышений производится только после их увольнения.



Следует отметить, что пенсии начинают увеличиваться уже через два месяца после увольнения пенсионера. Таким образом, пенсионеры, уволившиеся до конца апреля, смогут получить проиндексированные выплаты уже в июне.



Увеличение пенсии играет большое значение для пенсионеров, продолжающих свою трудовую деятельность, подтверждается мгновенным перерасчетом после увольнения. Этот шаг способствует быстрому увеличению размера пенсии и обеспечивает справедливость в выплатах.



Поддержка в виде перерасчета пенсий для пенсионеров, покинувших работу до апреля, приносит ощутимые результаты. Уже через два месяца после ухода с работы пенсии увеличиваются, что немедленно улучшает финансовое положение ушедших на пенсию, сообщает SevastopolMedia.

