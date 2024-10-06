Стала известна причина смерти Вячеслава Добрынина

Вячеслав Добрынин, выдающийся композитор и исполнитель, народный артист России, ушел из жизни 1 октября в возрасте 78 лет. Предварительной причиной смерти стало осложнение после инсульта, как сообщают источники телеграм-каналов 112 и Shot.

Борьба с болезнью

Конец жизни артиста оказался омрачен серьезными здоровьями проблемами. В конце сентября Добрынин был госпитализирован с подозрением на инсульт. По словам народного артиста РСФСР Льва Лещенко, последние две недели Добрынин провел в критическом состоянии под круглосуточным наблюдением врачей. Это был не первый инсульт в жизни композитора; ранее он уже перенес два инсульта, после чего получил статус инвалида и прекратил выступления.

Наследие Добрынина

Вячеслав Добрынин оставил после себя богатое музыкальное наследие. Он написал более тысячи песен, которые стали хитами на весь Советский Союз и Россию и принесли ему известность и любовь миллионов. Среди самых известных его композиций — «Прощай», «Родная земля», «Не сыпь мне соль на рану», «Синий туман» и «Ягода-малина». Эти песни исполняли многие звезды российской эстрады, включая Иосифа Кобзона, Аллу Пугачеву, Машу Распутину, Филиппа Киркорова и многих других.

Прощание и память

Смерть Вячеслава Добрынина — большая утрата для музыкального мира России. Его творчество оставило неизгладимый след в сердцах поклонников и продолжит жить в его песнях. Сообщество артистов и поклонников его таланта выражает глубокие соболезнования родным и близким Добрынина, вспоминая его как выдающегося музыканта, чье творчество переживет время, пишет rtvi.com.