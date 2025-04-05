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Стаи известны страшные предсказания Ванги на 2025 год, одно из которых уже сбылось

Предсказания болгарской ясновидящей Ванги на 20...

horoscopes.rambler.ru

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Предсказания болгарской ясновидящей Ванги на 2025 год начали обретать пугающую актуальность. Как пишет издание Mirror, среди её пророчеств значатся масштабные разрушения и сильные землетрясения — и некоторые события уже подтверждают её слова.

Недавние землетрясения в Мьянме и Таиланде унесли тысячи жизней. В больницах — переполненные палаты, а разрушенные районы до сих пор восстанавливаются. Именно такие катастрофы, по словам Ванги, должны были стать предвестниками более серьёзных потрясений.

Среди других её предсказаний на 2025 год — упоминания о военных конфликтах, жестоких столкновениях и даже возможном «апокалипсисе». Особое внимание Ванга уделяла Европе, где, по её словам, может вспыхнуть вооружённое противостояние между двумя странами с риском перерастания в глобальный кризис.

Интересно, что некоторые из этих тем перекликаются с предсказаниями Нострадамуса. Французский астролог также писал о напряжённой ситуации в Европе, в том числе с участием Великобритании. Кроме того, в его записях упоминается некая «древняя болезнь», которая может стать серьёзной угрозой человечеству, даже более опасной, чем военные конфликты.

Совпадение или нет — вопрос остаётся открытым. Но интерес к старинным пророчествам возрастает, особенно когда некоторые из них начинают сбываться.

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