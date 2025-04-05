Стаи известны страшные предсказания Ванги на 2025 год, одно из которых уже сбылось

Предсказания болгарской ясновидящей Ванги на 2025 год начали обретать пугающую актуальность. Как пишет издание Mirror, среди её пророчеств значатся масштабные разрушения и сильные землетрясения — и некоторые события уже подтверждают её слова.

Недавние землетрясения в Мьянме и Таиланде унесли тысячи жизней. В больницах — переполненные палаты, а разрушенные районы до сих пор восстанавливаются. Именно такие катастрофы, по словам Ванги, должны были стать предвестниками более серьёзных потрясений.

Среди других её предсказаний на 2025 год — упоминания о военных конфликтах, жестоких столкновениях и даже возможном «апокалипсисе». Особое внимание Ванга уделяла Европе, где, по её словам, может вспыхнуть вооружённое противостояние между двумя странами с риском перерастания в глобальный кризис.

Интересно, что некоторые из этих тем перекликаются с предсказаниями Нострадамуса. Французский астролог также писал о напряжённой ситуации в Европе, в том числе с участием Великобритании. Кроме того, в его записях упоминается некая «древняя болезнь», которая может стать серьёзной угрозой человечеству, даже более опасной, чем военные конфликты.

Совпадение или нет — вопрос остаётся открытым. Но интерес к старинным пророчествам возрастает, особенно когда некоторые из них начинают сбываться.