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США vs Китай: конец торговой войне, либо начало глобальных изменений

Вашингтон и Пекин договорились временно снизить...

editorials.voa.gov

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Вашингтон и Пекин договорились временно снизить взаимные тарифы. США снизят пошлины с 145% до 30%, Китай — с 125% до 10%.

Эксперты считают это паузой, а не завершением торгового конфликта.

Как возник конфликт

Торговое напряжение обострилось в апреле 2025 года, когда Дональд Трамп резко повысил импортные пошлины до 145%, особенно по товарам из Китая.

В ответ Пекин увеличил свои тарифы до 125%.

Экономист Алексей Зубец объясняет:

США долгое время поддерживали потребление дешёвого импорта из Азии, одновременно размещая китайские доходы в американском госдолге. Но с ростом долговой нагрузки в США и изменением глобального баланса интересов — возник перекос, перешедший в открытую торговую конфронтацию.

Что означает временное снижение тарифов

Соглашение о 90-дневном перемирии предусматривает:

  • США: пошлины снижаются до 30%;
  • Китай: тарифы снижаются до 10%.

Эксперты считают это тактической паузой, а не решением конфликта:

  • США сохраняют часть таможенных доходов;
  • Китай снижает давление на экспортные компании и удерживает конкурентоспособность;
  • Американские потребители столкнутся с ростом цен примерно на треть.

Реакция рынков и бизнеса

  • Новость вызвала позитивный отклик на фондовых рынках: снизились риски эскалации, стабилизировались индексы;
  • Но кардинальных сдвигов пока нет: глобальная логистика остаётся напряжённой, а торговые потоки — нестабильными.

Что дальше

По оценке аналитиков:

  • Мировой бизнес начинает диверсификацию поставок, чтобы не зависеть от политических решений в США;
  • Формируется новая структура глобальной торговли, но она будет выстраиваться в течение 2–3 лет;
  • США всё чаще воспринимаются как непредсказуемый партнёр, что подталкивает другие страны к укреплению региональных связей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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