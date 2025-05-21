США vs Китай: конец торговой войне, либо начало глобальных изменений
editorials.voa.gov
Вашингтон и Пекин договорились временно снизить взаимные тарифы. США снизят пошлины с 145% до 30%, Китай — с 125% до 10%.
Эксперты считают это паузой, а не завершением торгового конфликта.
Как возник конфликт
Торговое напряжение обострилось в апреле 2025 года, когда Дональд Трамп резко повысил импортные пошлины до 145%, особенно по товарам из Китая.
В ответ Пекин увеличил свои тарифы до 125%.
Экономист Алексей Зубец объясняет:
США долгое время поддерживали потребление дешёвого импорта из Азии, одновременно размещая китайские доходы в американском госдолге. Но с ростом долговой нагрузки в США и изменением глобального баланса интересов — возник перекос, перешедший в открытую торговую конфронтацию.
Что означает временное снижение тарифов
Соглашение о 90-дневном перемирии предусматривает:
- США: пошлины снижаются до 30%;
- Китай: тарифы снижаются до 10%.
Эксперты считают это тактической паузой, а не решением конфликта:
- США сохраняют часть таможенных доходов;
- Китай снижает давление на экспортные компании и удерживает конкурентоспособность;
- Американские потребители столкнутся с ростом цен примерно на треть.
Реакция рынков и бизнеса
- Новость вызвала позитивный отклик на фондовых рынках: снизились риски эскалации, стабилизировались индексы;
- Но кардинальных сдвигов пока нет: глобальная логистика остаётся напряжённой, а торговые потоки — нестабильными.
Что дальше
По оценке аналитиков:
- Мировой бизнес начинает диверсификацию поставок, чтобы не зависеть от политических решений в США;
- Формируется новая структура глобальной торговли, но она будет выстраиваться в течение 2–3 лет;
- США всё чаще воспринимаются как непредсказуемый партнёр, что подталкивает другие страны к укреплению региональных связей.
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