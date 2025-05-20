США vs Китай: конец торговой войне или начало глобальных изменений
forbes.kz
США и Китай договорились о снижении тарифов на три месяца: временное перемирие в торговой войне
Соединённые Штаты и Китай согласовали временное снижение взаимных тарифов на три месяца — США снизят пошлины с 145% до 30%, а Китай — с 125% до 10%. Эксперты называют это перемирием, а не окончанием торговой войны.
Причины торгового конфликта
В начале апреля 2025 года Дональд Трамп ввёл высокие пошлины на товары из многих стран, особенно ударив по Китаю — тарифы достигли 145%. В ответ Китай повысил свои пошлины до 125%.
Как поясняет экономист Алексей Зубец, эта ситуация возникла из-за долгосрочной политики США по сдерживанию цен внутри страны за счёт дешёвого азиатского импорта, которая действовала с 1980-х годов.
Американцы долгое время получали выгоду, инвестируя китайские доходы в госдолг США, но сейчас государственный долг достиг опасных размеров, и возник дисбаланс в торговле.
Что означает снижение тарифов
Эксперт подчёркивает, что это не конец торговой войны, а лишь девяностодневное перемирие для поиска более стабильного соглашения.
- Для США снижение пошлин до 30% позволяет сохранить значительные таможенные доходы;
- Китай сохранит конкурентоспособность, так как у многих его товаров нет аналогов на рынке;
- Рост цен для американских потребителей неизбежен — они будут платить примерно на треть больше.
Реакция мирового рынка
Новость о снижении тарифов воспринята рынками позитивно, так как снижает риски эскалации конфликта и способствует стабилизации фондовых бирж.
Однако эксперт отмечает, что серьёзных изменений в мировой экономике пока не произошло, а перестройка глобальных торговых потоков займёт годы.
Что ждёт мировую экономику дальше
- Бизнес и политики по всему миру осознают потенциальную ненадёжность США как торгового партнёра;
- Начинается процесс диверсификации поставок и поиска альтернативных торговых маршрутов;
- Полная картина изменений станет ясна через 2-3 года, сообщает sputnik.
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