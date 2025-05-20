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США vs Китай: конец торговой войне или начало глобальных изменений

США и Китай временно снизили торговые пошлины, ...

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США и Китай договорились о снижении тарифов на три месяца: временное перемирие в торговой войне

Соединённые Штаты и Китай согласовали временное снижение взаимных тарифов на три месяца — США снизят пошлины с 145% до 30%, а Китай — с 125% до 10%. Эксперты называют это перемирием, а не окончанием торговой войны.

Причины торгового конфликта

В начале апреля 2025 года Дональд Трамп ввёл высокие пошлины на товары из многих стран, особенно ударив по Китаю — тарифы достигли 145%. В ответ Китай повысил свои пошлины до 125%.

Как поясняет экономист Алексей Зубец, эта ситуация возникла из-за долгосрочной политики США по сдерживанию цен внутри страны за счёт дешёвого азиатского импорта, которая действовала с 1980-х годов.

Американцы долгое время получали выгоду, инвестируя китайские доходы в госдолг США, но сейчас государственный долг достиг опасных размеров, и возник дисбаланс в торговле.

Что означает снижение тарифов

Эксперт подчёркивает, что это не конец торговой войны, а лишь девяностодневное перемирие для поиска более стабильного соглашения.

  • Для США снижение пошлин до 30% позволяет сохранить значительные таможенные доходы;
  • Китай сохранит конкурентоспособность, так как у многих его товаров нет аналогов на рынке;
  • Рост цен для американских потребителей неизбежен — они будут платить примерно на треть больше.

Реакция мирового рынка

Новость о снижении тарифов воспринята рынками позитивно, так как снижает риски эскалации конфликта и способствует стабилизации фондовых бирж.

Однако эксперт отмечает, что серьёзных изменений в мировой экономике пока не произошло, а перестройка глобальных торговых потоков займёт годы.

Что ждёт мировую экономику дальше

  • Бизнес и политики по всему миру осознают потенциальную ненадёжность США как торгового партнёра;
  • Начинается процесс диверсификации поставок и поиска альтернативных торговых маршрутов;
  • Полная картина изменений станет ясна через 2-3 года, сообщает sputnik.

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