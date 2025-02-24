США анонсировали изменения в отношениях с Россией и Украиной: подход взаимодействия будет изменен

Вашингтон активизирует корректировку своих международных стратегий, особенно в контексте взаимодействия с Россией и экономической поддержки Украины.

По словам помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца, целью является достижение конкретных выгод для американского общества. Об этом он рассказал в интервью для телеканала Fox News.

«Мы активно пересматриваем параметры нашего сотрудничества с Украиной, акцентируя внимание на экономических аспектах и добыче стратегически важных ресурсов. Наша задача - обеспечить ощутимую отдачу от инвестиций для граждан США», - уточнил Уолтц.

Он также отметил, что пересмотр подходов к России идет полным ходом. Обсуждение обновленной стратегии предвидится на предстоящих встречах президента Дональда Трампа с его европейскими коллегами - президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Мы высоко ценим предложения по гарантиям безопасности и признаем ключевую роль Европы в поддержании региональной стабильности», - подчеркнул помощник по национальной безопасности.

В рамках усилий по мирному урегулированию украинского конфликта, президент Трамп призвал к переговорам российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. По инициативе Трампа, обсуждение должно касаться прекращения огня и заключения мирного соглашения.

Тем временем, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подтвердил готовность к диалогу, уточнив, что важно соблюдение ранее достигнутых договоренностей и учет текущих обстоятельств, сообщает kp.ru.