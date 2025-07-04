Водительские права подорожают в разы: сроки обозначены правительством

Как подорожают водительские права и автомобильные документы с сентября: все изменения в цифрах

В сентябре 2025 года россиян ожидают изменения в стоимости получения водительских прав и других автомобильных документов. В соответствии с новым законопроектом, стоимость водительских прав старого образца увеличится с 2000 до 4000 рублей, а для прав с новым дизайном она составит 6000 рублей.

К тому же стоимость международных прав возрастет с 1600 до 3200 рублей. Также увеличатся пошлины на ПТС — до 1200 рублей, и на внесение изменений в техпаспорт — с 350 до 525 рублей. Цены на СТС также изменятся: бумажный носитель будет стоить 1500 рублей, а пластиковый — 4500 рублей.