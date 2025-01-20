Срок до конца января: россиян призывают заменить права, пока не стало поздно

В 2025 году российских автомобилистов ожидает важная задача — замена водительских прав, срок действия которых был автоматически продлен в 2022 году из-за пандемических обстоятельств.

Это касается тех удостоверений, которые истекали в 2022-2023 годах, и требует от владельцев определенных действий для обновления.

Контекст автоматического продления прав

Инициатива автоматического продления была принята в апреле 2022 года решением премьер-министра Михаила Мишустина. Основная цель — минимизировать административную нагрузку на граждан и обеспечить непрерывность работы транспортных и логистических служб в условиях пандемии.

Продление коснулось не только личных, но и рабочих водительских удостоверений, что позволило избежать массового скопления людей в ГИБДД и других органах.

Процедура замены прав в 2025 году

Для замены удостоверения в 2025 году водителям предстоит выполнить следующие шаги:

Подать заявление в ГИБДД, что возможно через портал «Госуслуги», в отделении ГИБДД или через МФЦ.

Предоставить необходимые документы: паспорт, старые права, медицинскую справку и квитанцию об оплате госпошлины.

Оплатить госпошлину в размере 2000 рублей, с возможностью скидки при оплате через «Госуслуги».

Медицинская комиссия и ее значимость

Важным аспектом замены прав является прохождение медицинской комиссии. Это требование гарантирует, что водитель способен управлять транспортным средством без риска для здоровья и безопасности дорожного движения. Комиссия должна быть пройдена в аккредитованном медицинском учреждении.

Последствия несвоевременной замены прав

Необновление удостоверения может привести к серьезным последствиям, включая штрафы и другие административные взыскания. Водители, планирующие поездки за границу, должны особенно внимательно отнестись к срокам замены удостоверений, поскольку правила могут отличаться в зависимости от страны.

Внимательное отношение к срокам и требованиям замены водительских прав обеспечит не только легальность управления автомобилем, но и спокойствие на дорогах. Важно не откладывать визит в ГИБДД и заранее подготовить все необходимые документы для обновления водительского удостоверения, сообщает gazeta.ru.