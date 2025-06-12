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Срочно обрызгайте томаты для завязи: спасаем урожай подкормкой в июне

В июне подкормка томатов играет ключевую роль д...

kasheloff.ru

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Чтобы ваш урожай томатов в июне был обильным и сочным, важно не забывать о своевременной подкормке. Этот месяц критичен для формирования завязи, и именно в этот период определяется будущий урожай.

Следуя правильным рекомендациям, вы сможете значительно улучшить результаты.

Когда и чем подкормить томаты в июне?

Июнь — ключевое время для формирования крепких корней и здоровых листьев томатов. Важно провести первую подкормку до начала массового цветения, чтобы дать растениям силы для успешного старта.

Чем подкормить помидоры для хорошей завязи?

  • Мочевина (карбамид) для активного роста:

Когда: начало июня, до цветения.

Зачем: азот в мочевине способствует активному росту стеблей и зелени.

Как: растворите 50-60 г мочевины в 10 литрах воды. Полейте каждое растение 0,5-1 литра раствора под корень. Важно не переборщить с азотом, чтобы не получить излишки зелени при недостаточном количестве цветов.

  • Борная кислота — секрет надежной завязи:

Когда: начало цветения, повторить через 10-14 дней.

Зачем: бор способствует образованию завязи и предотвращает опадение цветков.

Как: растворите 1-2 грамма борной кислоты (половина чайной ложки без горки) в 10 литрах воды. Опрыскайте цветы и бутоны ранним утром или вечером. Соблюдайте дозировку, чтобы не повредить растения.

Дополнительные рекомендации:

После первой подкормки и начала цветения переходите к фосфорно-калийным удобрениям, таким как суперфосфат, зола или монофосфат калия. Эти удобрения поддержат развитие плодов и улучшат здоровье ваших растений.

Своевременная подкормка мочевиной и использование борной кислоты для цветков — ключ к получению обильного и вкусного урожая томатов. Не упустите момент для идеального результата!

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