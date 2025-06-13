Срочно обрызгайте томаты для лучшей завязи: спасаем урожай подкормкой в июне
kasheloff.ru
Подкормка томатов в июне: как получить обильный урожай
Июнь — решающий месяц для формирования завязей томатов. Правильная подкормка в этот период помогает растениям вырасти крепкими и приносить щедрый урожай. Рассказываем, чем и когда подкармливать помидоры, чтобы летом собирать сочные плоды.
Первый этап: мочевина для роста
- Когда: начало июня, до цветения.
- Зачем: азот в мочевине стимулирует рост стеблей и листьев.
- Как: растворить 50–60 г мочевины в 10 л воды, поливать под корень по 0,5–1 л на куст.
Важно: не переусердствуйте с азотом, иначе будет много зелени, но мало завязей.
Второй этап: борная кислота для завязи
- Когда: при начале цветения, повторно через 10–14 дней.
- Зачем: бор способствует опылению, завязи формируются лучше, цветки не опадают.
- Как: 1–2 г борной кислоты на 10 л воды, опрыскивать утром или вечером.
Дополнительная поддержка:
После цветения используйте фосфорно-калийные удобрения — суперфосфат, золу или монофосфат калия. Они поддерживают развитие плодов и улучшают общее состояние растений.
Правильно подобранная схема подкормки — это залог большого и вкусного урожая.
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