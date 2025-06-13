Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Срочно обрызгайте томаты для лучшей завязи: спасаем урожай подкормкой в июне

Простая схема для активного роста, надёжной зав...

kasheloff.ru

Подписаться на Дзен.канал

Подкормка томатов в июне: как получить обильный урожай

Июнь — решающий месяц для формирования завязей томатов. Правильная подкормка в этот период помогает растениям вырасти крепкими и приносить щедрый урожай. Рассказываем, чем и когда подкармливать помидоры, чтобы летом собирать сочные плоды.

Первый этап: мочевина для роста

  • Когда: начало июня, до цветения.
  • Зачем: азот в мочевине стимулирует рост стеблей и листьев.
  • Как: растворить 50–60 г мочевины в 10 л воды, поливать под корень по 0,5–1 л на куст.

Важно: не переусердствуйте с азотом, иначе будет много зелени, но мало завязей.

Второй этап: борная кислота для завязи

  • Когда: при начале цветения, повторно через 10–14 дней.
  • Зачем: бор способствует опылению, завязи формируются лучше, цветки не опадают.
  • Как: 1–2 г борной кислоты на 10 л воды, опрыскивать утром или вечером.

Дополнительная поддержка:

После цветения используйте фосфорно-калийные удобрения — суперфосфат, золу или монофосфат калия. Они поддерживают развитие плодов и улучшают общее состояние растений.

Правильно подобранная схема подкормки — это залог большого и вкусного урожая.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

7 часов назад

В Антарктиде открывают саркофаги с неизвестным черным материалом

Интересное в Казани

11 часов назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю

как бороться с черной плесенью в ванной комнате в домашних условиях

Не у нас

8 часов назад

Игроки в России сталкиваются с массовыми сбоями в онлайн-играх

Интересное в Казани

3 дня назад

Как выбрать идеальный жилой комплекс? Четыре удивительные истории

установка конвектора расценка в Москве

Не у нас

6 часов назад

В США нашли капсулу времени с предупреждением о гибели мира

Лонгриды

день назад

Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-летний юбилей

Не у нас

день назад

Госдума разрабатывает закон о медицинском туризме

Не у нас

22 часа назад

Священнослужители объяснили правильные традиции поминовения усопших

Не у нас

день назад

Медики обеспокоены ростом случаев кори и коклюша в России
Новости Казани
5 часов назад

Казань готовится к главному Сабантую республики, который пройдет 21 июня

Казань готовится к главному Сабантую республики.

Не у нас

5 часов назад

Учёные обнаружили связь между взрывами сверхновых и глобальным похолоданием

Интересное в Казани

11 часов назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю

Не у нас

6 часов назад

Археологи исследуют древние следы и пытаются найти их создателя

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане снизились закупки комбайнов для сельхозпредприятий
Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-ле...
Лонгриды
день назад

Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-летний юбилей

Новости Татарстана

6 часов назад

В Казани проходит Всероссийский генеалогический форум «Терра.Татарстан»

Новости Татарстана

6 часов назад

Кто не может выйти на работу раньше отпуска в Татарстане

Не у нас

6 часов назад

В США нашли капсулу времени с предупреждением о гибели мира
Погиб второй юный пассажир легковушки, пострада...
Новости Татарстана
2 дня назад

Погиб второй юный пассажир легковушки, пострадавший в ДТП в Татарстане