Срочно обрызгайте помидоры для завязи: спасаем урожай подкормкой в июне

Как обеспечить обильный урожай томатов: секреты подкормки в июне

Чтобы в июне ваши томаты дали обильный и сочный урожай, не забывайте о своевременной подкормке растений. Этот месяц критичен для завязи, и именно он определяет, насколько щедрым будет ваш урожай. Не упустите момент и следуйте рекомендациям по подкормке для идеальной завязи!

Когда и чем подкормить томаты в июне?

Июнь — это время, когда помидоры нуждаются в дополнительной поддержке для формирования крепких корней и здоровых листьев. Важно провести первую подкормку до начала массового цветения, чтобы растения могли набрать силы для старта.

Чем подкормить помидоры для хорошей завязи?

Мочевина (карбамид) для активного роста:

Когда: начало июня, до цветения.

Зачем: азот способствует активному росту стеблей и зелени.

Как: растворите 50-60 г мочевины в 10 литрах воды. Полейте каждое растение 0,5-1 литра раствора под корень. Важно не переборщить с азотом, иначе кусты могут дать много зелени, но мало цветов.

Борная кислота — секрет надежной завязи:

Когда: начало цветения, повторить через 10-14 дней.

Зачем: бор стимулирует образование завязи и предотвращает опадение цветков.

Как: растворите 1-2 грамма борной кислоты (половина чайной ложки без горки) в 10 литрах воды. Опрыскайте цветы и бутоны рано утром или вечером. Соблюдайте дозировку — она критична для результата!

Дополнительные рекомендации:

После первого этапа подкормки и начала цветения переходите к фосфорно-калийным подкормкам, таким как суперфосфат, зола или монофосфат калия. Эти удобрения помогут развивать плоды и поддержат здоровье ваших растений.

Своевременная подкормка мочевиной и использование борной кислоты для цветков обеспечат вас обильным и вкусным урожаем томатов. Не упустите этот шанс, сообщает kubnews.