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«Средневековье». В Чечне на людной площади бросили тело подростка, напавшего на силовиков

В городе Ачхой-Мартан Чеченской Республики прои...

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В городе Ачхой-Мартан Чеченской Республики произошёл резонансный инцидент: после нападения на сотрудников полиции тело 17-летнего нападавшего Эскерхана Хумашева было выставлено на центральной площади. Это вызвало широкий общественный резонанс и обсуждение на федеральном уровне.

Суть происшествия

Вечером 7 апреля в Ачхой-Мартане на пост ДПС напал вооружённый ножом подросток. В результате один полицейский погиб, второй был ранен. Нападавшего ликвидировали на месте. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что атака координировалась из-за рубежа и организаторы находятся, в том числе, в Турции и на Украине.

10 апреля тело нападавшего было выставлено возле здания администрации. По словам местных властей, это сделано как предупреждение другим. Однако такая мера вызвала волну возмущения.

Что говорят правозащитники и журналисты

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева назвала демонстрацию тела варварством и "цивилизационным шагом назад", напомнив, что современные нормы права не допускают публичного унижения даже после смерти.

Журналистка Ксения Собчак также усомнилась в законности происходящего. Она подняла вопрос о соответствии подобных действий российским законам и выразила обеспокоенность тем, что регион может действовать по собственным правилам.

Политолог Вадим Шумилин, в свою очередь, заявил, что такие вопросы сегодня уже неактуальны — по его мнению, скорее стоит говорить о том, когда вся Россия начнёт жить «по чеченским понятиям».

Позиция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать конкретные комментарии, сославшись на отсутствие достоверной информации и источников, заслуживающих доверия.

Дополнительные меры

Власти Чечни усилили профилактику экстремизма, а также приняли решение выдворить из региона семью погибшего подростка и изъять у неё имущество, пишет lenta.ru.

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