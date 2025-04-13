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«Средневековье». В Чечне на городской площади было брошено тело подростка, напавшего на силовиков

Инцидент в Чечне, когда тело 17-летнего Эскерха...

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Инцидент в Чечне, когда тело 17-летнего Эскерхана Хумашева, напавшего на сотрудников ДПС, было выставлено на площадь в Ачхой-Мартане, вызвал широкий резонанс в обществе. Журналистка Ксения Собчак, комментируя произошедшее, усомнилась в соблюдении российских законов в регионе, задавая вопросы о том, соблюдаются ли в Чечне федеральные нормы.

Правозащитники, включая члена Совета по правам человека (СПЧ) Еву Меркачеву, назвали этот жест «дикостью» и шагом назад, подчеркивая, что подобные действия противоречат современным правовым стандартам. В свою очередь, Вадим Шумилин, политолог, указал на то, что вопрос Собчак о том, когда Чечня начнёт жить как Россия, утратил свою актуальность, и на повестке дня стоит вопрос, когда Россия начнёт жить как Чечня.

Нападение произошло вечером 7 апреля, когда подросток с ножом напал на пост ДПС, в результате чего один полицейский погиб. После ликвидации нападавшего, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что преступление было связано с украинскими и турецкими организациями. В ответ власти Чечни усилили меры против экстремизма, а также объявили о выдворении семьи напавшего.

После выставления тела на всеобщее обозрение, в социальных сетях появились видео с плачущими женщинами на площади. В Чечне прошли похороны полицейского, ставшего жертвой нападения. В Кремле отказались комментировать ситуацию, заявив, что не будут ориентироваться на информацию из оппозиционных источников.

Какие меры, по вашему мнению, должны быть приняты, чтобы подобные действия не повторялись в будущем, пишет lenta.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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