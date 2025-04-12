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«Средневековье». В Чечне на городской площади бросили тело подростка, напавшего на силовиков

В Чечне вызвало широкий резонанс публичное демо...

dailybriefs.online

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В Чечне случился резонансный инцидент, когда тело 17-летнего Эскерхана Хумашева, убившего одного из сотрудников ДПС и ранившего другого, было выставлено на общее просмотрение.

Это произошло после атаки на пост ДПС в Ачхой-Мартане. Тело молодого человека оставили у здания местной администрации, что вызвало широкий общественный резонанс и осуждение.

Правозащитница и член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева остро критиковала действия чеченских властей, назвав их «цивилизационным шагом назад». Она подчеркнула, что жестокие методы наказания не способствуют снижению преступности, а скорее являются напоминанием о средневековых практиках.

Ксения Собчак, известная журналистка и блогер, также высказалась по поводу событий в Чечне, подвергая сомнению соответствие действий чеченских властей законам Российской Федерации. Ее комментарии отражают общую озабоченность правопорядком в регионе и вопросы о его интеграции с правовыми нормами всей страны.

Вадим Шумилин, политолог и блогер, предложил другой взгляд, указывая на обратный процесс, когда вопрос о том, когда Чечня начнет жить как Россия, меняется на «Когда Россия начнет жить как Чечня?».

Кремль, в лице пресс-секретаря Дмитрия Пескова, отказался комментировать инцидент, заявив о неопределенности источников информации.

Такой публичный акт демонстрации тела преступника ставит множество вопросов о методах правоприменения, соблюдении прав человека и общем направлении правовой политики в Чечне и России в целом, сообщает lenta.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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