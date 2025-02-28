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Сразу на 5-10 лет сократят пенсионный возраст — вводятся новые условия на 2025-2026 год

В России определены условия для досрочного выхо...

74.ru

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В России некоторые профессии позволяют своим представителям уйти на заслуженный отдых раньше общепринятого возраста.

Это стало возможным благодаря особым условиям, закрепленным в Федеральном законе «О страховых пенсиях».

Кто может уйти на пенсию досрочно?

Досрочный выход на пенсию доступен для лиц, достигших определенного возраста и необходимого трудового стажа. В общем случае, мужчины могут претендовать на пенсию после 42 лет работы, а женщины — после 37. Это позволяет женщинам уходить на пенсию в 58 лет, мужчинам — в 63.

Специфика государственной службы

Государственные и муниципальные служащие могут получать пенсию за выслугу лет, начиная с 19 лет службы по состоянию на 2024 год, с постепенным увеличением требований к стажу до 20 лет к 2026 году. Эти сотрудники получают дополнительные выплаты к своей основной пенсии.

Военные и сотрудники силовых структур

Лица, служащие в армии или силовых структурах (МВД, ФСБ, Росгвардия), имеют право на пенсию после 20 лет службы. При этом, если суммарный стаж работы и службы составляет 25 лет, из которых 12.5 должны быть проведены в силовых ведомствах, то также возможен досрочный выход на пенсию.

Космонавты и лётно-испытательный состав

Для космонавтов и работников лётно-испытательных подразделений предусмотрены особые условия: необходимо не менее 25 лет работы для мужчин и 20 лет для женщин в соответствующих отраслях, с уменьшением требуемого стажа при увольнении по состоянию здоровья.

Как происходит процесс досрочного пенсионирования?

Для оформления досрочной пенсии необходимо предоставить в Пенсионный фонд России соответствующие документы, подтверждающие стаж и условия работы. Сегодня эту процедуру можно осуществить через портал Госуслуг, что значительно упрощает процесс подачи и сокращает время ожидания.

Эти меры направлены на поддержку работников, чья профессиональная деятельность связана с особыми условиями труда, и предоставляют возможность более раннего перехода к пенсионному обеспечению, учитывая их вклад и особенности службы, сообщает progorod59.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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