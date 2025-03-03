Сразу на 5-10 лет сократят пенсионный возраст — уже вводятся новые условия на 2025-2026 год

В России существуют определенные категории работников, которые могут претендовать на досрочный выход на пенсию благодаря особым условиям труда, закрепленным в Федеральном законе «О страховых пенсиях».

Кто может рассчитывать на досрочную пенсию?

Право на досрочное пенсионирование предоставляется тем, кто достиг определенного возраста и необходимого количества лет трудового стажа. Для женщин этот стаж составляет не менее 37 лет, что позволяет им уйти на пенсию в 58 лет, в то время как мужчинам требуется минимум 42 года работы для выхода на пенсию в 63 года.

Особые условия для госслужащих

Государственные и муниципальные служащие могут претендовать на пенсию за выслугу лет после 19 лет работы, с условием постепенного увеличения этого срока до 20 лет к 2026 году. Эти работники также получают дополнительные пенсионные выплаты.

Военные и сотрудники силовых структур

Сотрудники армии и силовых структур, включая МВД, ФСБ и Росгвардию, могут выходить на пенсию после 20 лет службы. Если общий трудовой и служебный стаж составляет 25 лет, из которых 12.5 лет проведены в силовых структурах, также возможен досрочный выход на пенсию.

Космонавты и летно-испытательный состав

Для космонавтов и сотрудников летно-испытательных подразделений установлены особые условия: необходимо отработать не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин в соответствующих сферах, с возможностью уменьшения требуемого стажа в случае увольнения по состоянию здоровья.

Процесс досрочного пенсионирования

Для оформления досрочной пенсии необходимо подать в Пенсионный фонд России документы, подтверждающие стаж и условия работы. Сегодня благодаря порталу Госуслуг этот процесс значительно упрощен, что сокращает время ожидания и упрощает процедуру подачи документов.

Эти меры призваны поддержать работников, чья деятельность связана с особыми условиями труда, и обеспечить им справедливое пенсионное обеспечение, отражающее их вклад и особенности профессии.