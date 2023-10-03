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Сразу на 4 тысячи меньше: вот у кого пенсия в октябре уменьшится

Сразу на 4 тысячи меньше: вот у кого пенсия в октябре уменьшится

Фото: социальные сети

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Из 42 миллионов российских пенсионеров около 2 миллионов человек получают страховую пенсию по инваалидности. Ее назначают за статус инвалида. И для выплаты ни трудовой стаж, ни иные факторы роли не играют.

Сколько платят - зависит от группы инвалидности, количества иждливенцев, региона проживания. В среднем по стране инвалиды первой группы получают 14 134 рубля, второй - 7 565 рублей, третьей - 3783 рубля.

Регионы сами назначают определенные доплаты - до 4 тысяч рублей пенсионер может потерять, если сменит регион жительства. В этом случае право на региональную доплату утрачивается.

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