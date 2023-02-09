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Спросил на мове и тут же выстрелил в голову: в Сеть попали кадры расстрела российского военного, сдавшегося в плен, боевиком ВСУ

Спросил на мове и тут же выстрелил в голову: в Сеть попали кадры расстрела российского военного, сдавшегося в плен, боевиком ВСУ

Фото: RT

В сети появились кадры чудовищной расправы над российским военным, который уже сдался в плен ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

На кадрах военный с автоматом по-украински спрашивает пленного, из какого он подразделения, после чего, не получив ответа, стреляет в него.

На записи видно еще двоих пленных, они тоже лежат на земле. Из разговора ВСУ следует, что у одного из них в руке граната.
Время и место, где было снято видео, не уточняется.

Судьба пленных также пока неизвестна.

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