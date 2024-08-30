Спрос на добровольное страхование жилья в Нижегородской области выросло на 14%

Жители Нижегородской области В за 7 месяцев 2024 года уже оформили 37 тыс. полисов страхования жилья в СберСтраховании, рассказал генеральный директор компании Михаил Волков на пресс-конференции.

Большая часть, 74% всех оформленных полисов защиты недвижимости в Нижегородской пришлось на ипотечное страхование, а 26% — на добровольное. При этом интерес к добровольной защите домов и квартир в регионе растёт: за январь-июль 2024 года заключено на 14% больше таких полисов, чем за аналогичный период прошлого года.

В общей сложности в этом году жители регионов работы Волго-Вятского банка приобрели 201 тыс. полисов ипотечного и добровольного страхования недвижимости. Большая часть из них пришлась на Пермский край (19% от общего количества полисов), на втором месте по количеству заключённых договоров Нижегородская область (18%), на третьем — Татарстан (17%).