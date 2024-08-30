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Спрос на добровольное страхование жилья в Нижегородской области выросло на 14%

Жители Нижегородской области В за 7 месяцев 202...

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

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Жители Нижегородской области В за 7 месяцев 2024 года уже оформили 37 тыс. полисов страхования жилья в СберСтраховании, рассказал генеральный директор компании Михаил Волков на пресс-конференции.

Большая часть, 74% всех оформленных полисов защиты недвижимости в Нижегородской пришлось на ипотечное страхование, а 26% — на добровольное. При этом интерес к добровольной защите домов и квартир в регионе растёт: за январь-июль 2024 года заключено на 14% больше таких полисов, чем за аналогичный период прошлого года.

В общей сложности в этом году жители регионов работы Волго-Вятского банка приобрели 201 тыс. полисов ипотечного и добровольного страхования недвижимости. Большая часть из них пришлась на Пермский край (19% от общего количества полисов), на втором месте по количеству заключённых договоров Нижегородская область (18%), на третьем — Татарстан (17%).

Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования:
«Страхование недвижимости — надёжный способ защитить себя от непредвиденных расходов в самых разных ситуациях: от заливов и пожаров до повреждения конструктивных элементов. С начала года мы выплатили жителям Нижегородской области более 14 млн рублей компенсаций, самая крупная выплата составила 1,1 млн рублей — из-за пожара. В случае инцидента, страховая компания обеспечит финансовую поддержку, и вам не придётся тратить накопления на устранение последствий происшествия. При этом настроить страховой полис можно по-своему, это позволит получить максимально качественную защиту на выгодных условиях».

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