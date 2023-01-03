Спрогнозировано масштабное наступление РФ на Украине в конце этой недели

Конец недели на Украине может ознаменоваться большим наступлением ВС России. Как пишет издание "МК", аналитики считают, что на это указывают два фактора - массированные ракетные удары как подготовка и резкое похолодание и конец распутицы.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, в случае похолодания уже в ближайшее время могут начаться масштабные бои.

"Наш источник сообщает, что близятся морозы, которые "проморозят" грунт, что сигнализирует о том, что фронт начнёт своё движение. Теперь вопрос, какая из сторон пойдёт первой на прорыв и кто возьмёт инициативу в игре. Продолжит ли ВСУ победный тренд или начнёт негативный тренд с серии поражений и отступлений. В кабинетах уже давно наблюдается суета", - написал специализирующийся на инсайдерской информации из офиса украинского президента канал "Легитимный".

К концу недели в ряде регионов Украины будет до - 23 градусов.

Владислав Шурыгин рассказал в интервью "МК", что вскоре мы сможем увидеть, какая из сторон сможет лучше использовать ситуацию:

"Любая современная армия, не важно - российская или украинская, по своему характеру обязана уметь вести боевые действия зимой. И, соответственно, зимняя кампания целиком и полностью зависит от погоды и от природы. Сейчас на Донбассе грязь, обе стороны ведут локальные бои и как-то готовятся. Как только земля подмерзнет, распутица превратится в поле боя. Думаю, каждая из сторон будет пытаться решать свои проблемы через наступление. У кого это лучше получится - думаю, мы вскоре увидим".



Кроме того, ряд экспертов увидел признак грядущих изменений на фронте и в политических новостях. Так, стало известно, что Владимир Путин пригласил в Москву китайского лидера. Визит Си Цзиньпина может состояться, отмечают аналитики, только в том случае, если конфликт на Украине к тому времени будет завершен или заморожен.