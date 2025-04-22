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Справимся сами: в России отозвали ключевые препараты для лечения рака крови

Министерство здравоохранения РФ отозвало регист...

fomebel.ru

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Министерство здравоохранения России отозвало регистрацию двух препаратов для лечения рака крови — «Ревлимида» и «Имновида», права на которые принадлежали американской фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb (BMS).

Эти препараты, некогда лидеры на российском рынке, уступают место российским дженерикам, что, по мнению экспертов, стало основной причиной отзыва регистрационных удостоверений.

Согласно данным государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), регистрация была отменена для капсул «Ревлимида» в дозировках от 2,5 мг до 25 мг и капсул «Имновида» в дозировках 1 мг, 3 мг и 4 мг. Другие формы этих препаратов в реестре не значатся. Оба препарата использовались для лечения заболеваний, таких как множественная миелома, миелодиспластический синдром и саркома Капоши.

История препаратов и причина отзыва

«Ревлимид» был зарегистрирован в России в 2009 году, а «Имновид» появился на рынке в 2015 году. В 2019 году BMS приобрела права на эти препараты через покупку компании Celgene, оригинального разработчика. Однако после начала спецоперации на Украине BMS стала одной из немногих западных фармацевтических компаний, объявивших о полном уходе с российского рынка.

Управление бизнесом компании в России было передано швейцарской Swixx Healthcare AG, чья дочерняя структура «Свикс Хелскеа» инициировала отзыв лицензий на оба препарата.

Важность препаратов для пациентов и ситуация с дженериками

Как пояснила врач-онколог Полина Шило, «Ревлимид» и «Имновид» являются важными лекарствами для лечения множественной миеломы, миелодиспластического синдрома и саркомы Капоши. Эти препараты влияли на качество жизни пациентов, и их доступность напрямую сказывалась на эффективности терапии.

Производство этих препаратов было локализовано в России на мощностях ОАО «Фармстандарт-Лексредства» в Курске и Уфе, но в последние годы закупки оригинальных версий практически прекратились. Государственные закупки больше ориентировались на российские аналоги. На данный момент в реестре зарегистрировано 17 торговых наименований с леналидомидом (основное вещество «Ревлимида») и 9 — с помалидомидом (основа «Имновида»).

Экспертное мнение о причинах отзыва

По мнению аналитика фармацевтического рынка Елены Козловой, переход на дженерики в сегменте госзакупок стал основным фактором, из-за которого BMS утратила интерес к поддержанию регистрации своих препаратов в России. Также не стоит забывать о геополитической ситуации и санкциях, которые еще больше осложняют работу западных компаний на российском рынке, сообщает strana.life.

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