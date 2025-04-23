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Справимся сами: в РФ отозвали ключевые препараты для лечения рака крови

Причины отзыва связаны с переходом на российски...

ufa.mk.ru

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Министерство здравоохранения России приняло решение об отзыве регистрации двух препаратов для лечения рака крови — «Ревлимида» и «Имновида», которые ранее продавались на российском рынке компанией Bristol-Myers Squibb (BMS).

Оба препарата, занимавшие лидирующие позиции в своей категории, теперь уступают место российским дженерикам. Эксперты считают, что это стало основной причиной отзыва регистрационных удостоверений.

«Ревлимид», зарегистрированный в России еще в 2009 году, и «Имновид», появившийся на рынке в 2015 году, использовались для лечения заболеваний, таких как множественная миелома, миелодиспластический синдром и саркома Капоши.

Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, регистрация была отменена для капсул «Ревлимида» в дозировках от 2,5 мг до 25 мг и капсул «Имновида» в дозировках 1 мг, 3 мг и 4 мг. Другие формы этих препаратов в реестре не числятся.

После того как BMS приобрела права на эти препараты через покупку компании Celgene в 2019 году, компания продолжила продавать лекарства в России. Однако после начала спецоперации на Украине BMS стала одной из немногих западных фармацевтических компаний, которая объявила о полном уходе с российского рынка.

Управление бизнесом было передано швейцарской компании Swixx Healthcare AG, дочерняя структура которой — «Свикс Хелскеа» — и инициировала отзыв регистраций.

Врач-онколог Полина Шило отметила, что «Ревлимид» и «Имновид» были важными средствами для лечения пациентов с раковыми заболеваниями. Эти препараты помогали поддерживать качество жизни пациентов, и их доступность имела ключевое значение для эффективности терапии.

Производство «Ревлимида» было локализовано в России на мощностях ОАО «Фармстандарт-Лексредства», однако с недавнего времени закупки оригинальных препаратов прекратились, а государственные закупки ориентировались на российские аналоги.

По мнению аналитика фармацевтического рынка Елены Козловой, основной причиной отзыва регистраций стал переход на дженерики в сегменте государственных закупок. Кроме того, геополитическая ситуация и санкции усложняют работу западных компаний на российском рынке, что также повлияло на решение о выходе BMS.

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