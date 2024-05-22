Спортсмены АО «Транснефть – Прикамье» - в числе победителей корпоративного турнира по мини-футболу

Команда АО «Транснефть – Прикамье» завоевала серебряный кубок за второе место в турнире по мини-футболу среди организаций системы «Транснефть». Состязания прошли в г. Сочи.

В турнире приняли участие более 280 человек из 19 команд, представлявших дочерние организации ПАО «Транснефть». В первый игровой день прошли матчи группового этапа и отборочные игры, по итогам которых определились участники финальных групп в каждом кубке.

Второй игровой день для команды предприятия начался с отборочной группы серебряного кубка. По итогам двух игр футболисты АО «Транснефть – Прикамье» заняли второе место в своей группе и вышли в полуфинал, где обыграли команду ООО «Уральские динамические машины». В финальном матче команда уступила спортсменам АО «Транснефть – Диаскан» со счетом 1:2.

По итогам всех сыгранных матчей лучшим защитником серебряного кубка признан участник команды АО «Транснефть – Прикамье» Кирилл Назаров.

«На турнир все приехали только побеждать, что доказал первый день: шесть игр подряд завершились со счетом 0:0. Наша команда сделала шаг вперед и ответственно подошла к делу. Командный дух и спортивный характер позволили занять призовое место. Несомненно, у нас есть потенциал, есть куда расти», - говорит Кирилл Назаров.

Традиционные мероприятия по летним и зимним видам спорта организаций системы «Транснефть» проводятся ежегодно и способствуют поддержанию корпоративной культуры. Их цель – укрепление внутрикорпоративных связей, популяризация физкультуры и здорового образа жизни, формирование командного духа.