Сплошная и страшная химия: Роскачество выявило худшую марку филе цыпленка

Роскачество провело исследование 33 марок охлаждённого куриного филе, и результаты оказались весьма неожиданными.

Некоторые бренды показали отличные результаты, в то время как другие — серьёзные проблемы с безопасностью.

Проблемы с продуктом от «Мираторг»

Филе без кожи от «Мираторг» оказалось худшим образцом в исследовании. Несмотря на то, что филе соответствовало основным нормам, в нем были обнаружены антибиотики и хлороформ, а также признаки ранней порчи. Эти факторы делают продукт небезопасным для потребителей.

Нарушения маркировки

Кроме того, был зафиксирован ряд нарушений в маркировке, что затрудняет контроль за сроками хранения и условиями, в которых хранится продукция.

Продукция, прошедшая проверку

Несмотря на негативный результат по одной марке, другие бренды показали хорошие результаты. В их продуктах не используются гормоны роста, хлорная обработка и избыток воды не подтверждены, а также не обнаружены опасные бактерии, такие как сальмонелла и листерия.

Ответ рынка

Рынок быстро отреагировал на результаты исследования. Бренды, такие как «Белоярочка», «Петруха», «Троекурово», уже пересмотрели свои процессы качества и улучшили производственные стандарты.

Рекомендации от Роскачества

Роскачество советует покупателям внимательно изучать упаковку, проверять сроки годности и органолептические признаки свежести продукта, чтобы не приобрести небезопасное куриное филе.