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Сплошная и страшная химия: Роскачество выявило худший бренд филе цыпленка

Исследование Роскачества, проведённое в 2024 го...

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Роскачество в своём недавнем исследовании проверило 33 марки охлаждённого куриного филе.

Результаты выявили несколько брендов, которым стоит уделить особое внимание, и дали покупателям рекомендации по безопасному выбору.

Проблемы с филе от «Мираторг»

Одним из самых негативных результатов оказалось филе без кожи от «Мираторг». Несмотря на то, что мясо соответствовало нормам по массе, влажности и пищевая ценность была в порядке, в нём были обнаружены антибиотики и хлороформ, что является грубым нарушением стандартов безопасности. Также филе не прошло тест на свежесть — оно имело признаки ранней порчи, что вызывало неприятный запах и нехарактерную текстуру.

Нарушения в маркировке

Еще одной проблемой, выявленной у филе «Мираторг», стала нарушенная маркировка, что затрудняет контроль за сроками и условиями хранения продукта.

Бренды, прошедшие проверку

Однако другие бренды показали хорошие результаты. В их продукции не использовались гормоны роста, хлорная обработка не была обнаружена, а мясо не содержало избыточной воды. Также было зафиксировано отсутствие опасных бактерий, таких как сальмонелла и листерия. Однако при этом проблема нестабильности температурных режимов при транспортировке и хранении сохраняется.

Как отреагировал рынок?

Многие бренды, такие как «Белоярочка», «Петруха», «Троекурово» и «Домашняя курочка», быстро пересмотрели процессы контроля качества и улучшили свои производственные процедуры в ответ на результаты исследования.

Советы от Роскачества

Роскачество рекомендует покупателям уделять внимание упаковке, проверять сроки годности и органолептические признаки свежести (внешний вид, запах, текстура) перед покупкой. Это поможет избежать риска приобретения небезопасного продукта.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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