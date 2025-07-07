Сплошная и страшная химия: Роскачество выявило худший бренд филе цыпленка

Роскачество в своём недавнем исследовании проверило 33 марки охлаждённого куриного филе.

Результаты выявили несколько брендов, которым стоит уделить особое внимание, и дали покупателям рекомендации по безопасному выбору.

Проблемы с филе от «Мираторг»

Одним из самых негативных результатов оказалось филе без кожи от «Мираторг». Несмотря на то, что мясо соответствовало нормам по массе, влажности и пищевая ценность была в порядке, в нём были обнаружены антибиотики и хлороформ, что является грубым нарушением стандартов безопасности. Также филе не прошло тест на свежесть — оно имело признаки ранней порчи, что вызывало неприятный запах и нехарактерную текстуру.

Нарушения в маркировке

Еще одной проблемой, выявленной у филе «Мираторг», стала нарушенная маркировка, что затрудняет контроль за сроками и условиями хранения продукта.

Бренды, прошедшие проверку

Однако другие бренды показали хорошие результаты. В их продукции не использовались гормоны роста, хлорная обработка не была обнаружена, а мясо не содержало избыточной воды. Также было зафиксировано отсутствие опасных бактерий, таких как сальмонелла и листерия. Однако при этом проблема нестабильности температурных режимов при транспортировке и хранении сохраняется.

Как отреагировал рынок?

Многие бренды, такие как «Белоярочка», «Петруха», «Троекурово» и «Домашняя курочка», быстро пересмотрели процессы контроля качества и улучшили свои производственные процедуры в ответ на результаты исследования.

Советы от Роскачества

Роскачество рекомендует покупателям уделять внимание упаковке, проверять сроки годности и органолептические признаки свежести (внешний вид, запах, текстура) перед покупкой. Это поможет избежать риска приобретения небезопасного продукта.