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Сплошная и страшная химия: Роскачество назвало худший бренд филе цыпленка

Недавнее исследование Роскачества охватило 33 м...

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Недавнее исследование Роскачества, в котором анализировались 33 марки охлаждённого куриного филе, вызвало немалое удивление своими результатами.

Оказавшись в центре внимания, худшим продуктом было признано филе без кожи от бренда «Мираторг».

Проблемы с куриным филе от «Мираторг»

Хотя филе от этого бренда соответствовало основным параметрам — массе, влажности, пищевой ценности, отсутствию посторонней ДНК и консервантов, в продукте были обнаружены антибиотики и токсичный хлороформ, что вызвало серьёзные опасения. Эти вещества запрещены в пищевой продукции и могут нанести вред пищеварению и иммунной системе человека.

Кроме того, филе имело признаки ранней порчи и недостаточной свежести, что было подтверждено неприятным запахом, вкусом и текстурой, не соответствующей стандартам.

Нарушения в маркировке

Специалисты также выявили нарушения в маркировке, что затрудняет контроль за сроками и условиями хранения продукта. Это обстоятельство ещё больше осложняет ситуацию и поднимает вопросы безопасности.

Результаты других брендов

Несмотря на такие проблемы, многие другие бренды показали хорошие результаты. В их продукции не использовались гормоны роста, хлорная обработка и избыток воды в мясе не были подтверждены. Также опасные бактерии, такие как сальмонелла и листерия, отсутствовали в образцах. Тем не менее, проблема нестабильности температурных режимов при хранении и транспортировке остаётся причиной микробиологических рисков.

Реакция рынка

После публикации результатов, несколько брендов, включая «Белоярочку», «Петруху», «Ан-Нур», «Троекурово» и «Домашнюю курочку», приняли меры по пересмотру процедур контроля качества, обновлению аудитов и улучшению производственных процессов.

Рекомендации Роскачества

Роскачество советует покупателям внимательно изучать упаковку, сроки годности и органолептические признаки свежести перед покупкой, чтобы избежать риска приобретения небезопасного продукта.

Такое внимание к деталям поможет вам выбрать качественное и безопасное куриное филе, не опасаясь обнаружить в нём вредные вещества или признаки порчи, сообщает mosaica.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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