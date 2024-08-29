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Сплитуй в билайне — покупай, что хочешь, а плати частями

Покупать смартфоны, аксессуары и другие товары ...

Фото: freepik.com

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Покупать смартфоны, аксессуары и другие товары в билайне стало еще удобнее вместе с сервисом Яндекс Сплит. Это быстрый и прозрачный способ оплаты, с которым можно забрать покупку сразу, оплатив четверть стоимости, а остальное — потом.

Все просто: выбирайте товары общей стоимостью от 3000 рублей в собственных офисах обслуживания билайна, разбивайте сумму на четыре равные части и оплачивайте ее в течение двух месяцев через Яндекс Сплит. В этом случае кредитный договор заключать не нужно — никаких комиссий и процентов.

Планируйте свои расходы, покупайте то, на что давно откладывали — смартфон, умные часы, наушники и другие гаджеты и аксессуары, и делите стоимость на четыре равных платежа. В первый день покупки спишется только 25% от суммы, а остальное можно оплатить тремя платежами раз в две недели. Для оформления достаточно иметь аккаунт в Яндексе и банковскую карту любого банка РФ, вся процедура займет всего несколько минут.

«билайн развивает партнерства с лидерами рынка, чтобы предложить своим клиентам наилучшие условия для покупки смартфонов, аксессуаров и других необходимых девайсов, которые могут понадобиться здесь и сейчас. Теперь в офисах обслуживания билайна совершать покупки стало ещё приятнее с сервисом Яндекс Сплит. Этот способ оплаты особенно актуален, когда удобнее распределить финансовую нагрузку, а не отдавать всю сумму сразу», — комментирует директор департамента финансовых нетелеком продуктов Татьяна Ахмина.

«Мы видим, что Сплит продолжает набирать популярность у пользователей как простой и удобный способ планирования бюджета. Для нас также важно, что Сплит становится важным инструментом и для бизнеса, помогая повышать лояльность клиентов, расширять аудиторию и растить продажи благодаря удобству и прозрачности условий оформления этого продукта. Мы будем и дальше развивать возможности, доступные нашим пользователям и партнерам», — рассказал Кирилл Жулимов, коммерческий директор Яндекс Финтех.

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