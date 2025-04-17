Спецпосланник США раскрывает все секреты: неожиданный итог встречи с Владимиром Путиным

Меньше чем за двое суток до своей поездки в Россию спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам урегулирования конфликта в Украине, Стив Уиткофф, представил в Белом доме свою инициативу по мирному плану.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в администрации и близких к переговорам лиц.

Согласно предложению, Уиткофф рекомендовал Трампу признать контроль России над Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями, ссылаясь на итоги проведённых на этих территориях референдумов и присутствие многочисленного русскоязычного населения.

Противоречия в команде Трампа

Однако идея вызвала острую реакцию внутри окружения бывшего президента. Генерал Кит Келлог, курирующий украинское направление, категорически выступил против подобных уступок Кремлю. Власти Украины также выразили недовольство, заявив, что не намерены отказываться от своих земель.

Несмотря на возникшее сопротивление, Уиткофф отправился в Россию для личной встречи с Владимиром Путиным, после чего продолжил дипломатические визиты в страны Ближнего Востока. Его заявления в интервью Такеру Карлсону в марте уже тогда вызвали обеспокоенность среди западных политиков и дипломатов.

Закулисные переговоры и тревога союзников

До визита в Москву Уиткофф пригласил на встречу Кирилла Дмитриева, находящегося под санкциями. Это встревожило Госдепартамент США, и встречу пришлось экстренно перенести в Белый дом, чтобы избежать международного скандала.

Среди советников Трампа усилилась внутренняя напряжённость: одни настаивают на жёсткой линии, другие поддерживают идею диалога с Москвой. После интервью с Карлсоном, критика обрушилась и на советника по нацбезопасности Майка Уолтца, и на госсекретаря Марко Рубио — со стороны однопартийцев.

Неопределённость курса и давление со стороны Европы

На фоне несогласованности позиций в Белом доме европейские партнёры США выражают беспокойство. От Вашингтона ждут чёткого плана действий по украинскому вопросу, однако заседания Совета национальной безопасности проходят с неполным составом.

Такое положение дел усиливает напряжённость в дипломатических кругах Европы и усложняет выработку единой стратегии.

Растущий вес и растущая критика

Несмотря на критику, Уиткофф остаётся в числе доверенных лиц Трампа. Майк Уолтц охарактеризовал его как решительного и быстрого в действиях. Однако всё чаще звучат обвинения в излишней симпатии к Москве.

Бизнесмен и политический донор Эрик Левин публично призвал заменить Уиткоффа на Марко Рубио. А в издании Wall Street Journal появилась заголовок, заявляющий: «Стив Уиткофф на стороне Кремля».

Пока в Белом доме не определились с окончательной позицией по Украине, предложения Уиткоффа продолжают вызывать острые споры как внутри страны, так и за её пределами.