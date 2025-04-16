Спецпосланник США раскрывает все карты: неожиданный итог встречи с Владимиром Путиным

Менее чем за 48 часов до визита в Россию, спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф представил в Белом доме свою мирную стратегию по Украине.

По информации Reuters, ссылающейся на источники в администрации и близких к ситуации лиц, Уиткофф предложил американскому президенту признать российскую власть над четырьмя регионами — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями. В обоснование он сослался на итоги референдумов и значительное русскоязычное население в этих территориях.

Противостояние внутри команды Трампа

Но этот план вызвал резкое неприятие. Генерал Кит Келлог, также курирующий украинское направление, выступил против любых уступок Москве. В Киеве предложение также отвергли, подчеркнув, что не намерены отказываться от своих территорий.

Несмотря на протесты, Уиткофф направился в Россию на переговоры с Владимиром Путиным, а затем продолжил дипломатическую миссию в странах Ближнего Востока. Его ранее высказанные идеи, прозвучавшие в интервью Такеру Карлсону в марте, вызвали заметное волнение среди западных дипломатов.

Тайные встречи и недовольство союзников

Перед поездкой Уиткофф пригласил к себе Кирилла Дмитриева — фигуранта санкционных списков, что насторожило Госдеп. Встречу пришлось перенести в Белый дом, чтобы избежать дипломатического скандала.

На фоне происходящего усилились внутренние разногласия в команде Трампа — от сторонников жёсткой линии до умеренных, поддерживающих диалог с Москвой. После интервью с Карлсоном, несколько влиятельных республиканцев обрушились с критикой на советника по нацбезопасности Майка Уолтца и госсекретаря Марко Рубио.

Неопределённость и давление извне

Европейские союзники США, активно контактирующие с Вашингтоном, говорят о растущем давлении: они ожидают от Белого дома чёткой стратегии по Украине. Однако согласованного подхода внутри администрации нет — на заседания Совета нацбезопасности по украинскому вопросу приходят не в полном составе.

Такое положение лишь усиливает тревогу среди партнёров США в Европе.

Уиткофф между поддержкой и критикой

Несмотря на разногласия, Уиткофф по-прежнему пользуется доверием Дональда Трампа и ряда влиятельных чиновников. Майк Уолтц отметил, что спецпосланник действует быстро и решительно. Однако его позиции, воспринимаемые как «пророссийские», уже вызвали шквал критики.

Меценат-республиканец Эрик Левин в открытом письме призвал заменить Уиткоффа на Рубио, а газета Wall Street Journal выпустила резонансный заголовок: «Стив Уиткофф на стороне Кремля».

Роль Уиткоффа в международной дипломатии продолжает расти, но его спорные предложения становятся поводом для громких дебатов как в США, так и за их пределами. Пока в Белом доме не определились с единым курсом по Украине, его инициативы продолжают будоражить политиков и дипломатов.