Российские разведчики ликвидировали спецгруппу ВСУ на Запорожском направлении. По данным "Русской весны", украинские боевики применили квадрокоптер Mavic 2 Advanced с тепловизором для выявления целей. Было зафиксировано движение небольшой группы солдат противника.

Разведчики ВС РФ оперативно передали координаты артиллерийским расчетам и скорректировали нанесение ударов. Точные прилеты снарядов ликвидировали отряд противника, который угодил в самый настоящий "огненный ад".

Ранее российские ВКС, по данным Минобороны, поразили свыше ста военных и восемь бронемашин высокоточным ударом.

