Специалисты Роскачества оценили приложения для поиска жилья в аренду: где лучше всего искать квартиру?

Искать квартиру для аренды стало удобно с появлением интернета, а еще более удобным процесс стал после появления специализированных мобильных приложений. Именно ими и заинтересовались эксперты Роскачества, внимательно изучив шесть самых популярных приложений для аренды и покупки жилья.

После оценки удобства, безопасности, функциональности и достоверности информации лучшим по удобству стало "Авито", а самым безопасным признали "Этажи".

Оценивая функциональность мобильного приложения, эксперты Роскачества отдали первое место по этому критерию приложению "Циан. Недвижимость и квартиры".

По количеству реализованных сервисов равных нет "ДомКлик", а "Яндекс Недвижимость" эксперты похвалили за детальные карточки к домам и квартирам.

Особенно оценивали то, как создатели приложения предусмотрели защиту от мошенничества, поскольку рынок недвижимости является лакомым кусочком для аферистов.