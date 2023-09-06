Специалисты Роскачества оценили приложения для поиска жилья в аренду: где лучше всего искать квартиру?
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Искать квартиру для аренды стало удобно с появлением интернета, а еще более удобным процесс стал после появления специализированных мобильных приложений. Именно ими и заинтересовались эксперты Роскачества, внимательно изучив шесть самых популярных приложений для аренды и покупки жилья.
После оценки удобства, безопасности, функциональности и достоверности информации лучшим по удобству стало "Авито", а самым безопасным признали "Этажи".
Оценивая функциональность мобильного приложения, эксперты Роскачества отдали первое место по этому критерию приложению "Циан. Недвижимость и квартиры".
По количеству реализованных сервисов равных нет "ДомКлик", а "Яндекс Недвижимость" эксперты похвалили за детальные карточки к домам и квартирам.
Особенно оценивали то, как создатели приложения предусмотрели защиту от мошенничества, поскольку рынок недвижимости является лакомым кусочком для аферистов.
"Проведенный специалистами эксперимент с публикацией фейковых объявлений для проверки качества модерации показал, что без хорошей подготовки фейкам пробиться на площадки трудно", - резюмировали в Роскачестве.