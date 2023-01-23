Специалист-ядерщик рассказал, что задумал Киев, размещая западные боеприпасы на АЭС

ВСУ, как стало известно, размещают склады с западными боеприпасами на территории украинских АЭС, пишет "МК".

Сергей Нарышкин ранее заявил, что по информации, наиболее ценное оружие стран Запада, вроде ракет к РСЗО HIMARS и комплексам противовоздушной обороны находятся рядом с украинскими АЭС, понимая, что РФ не будет наносит удары по этим объектам ни при каких обстоятельствах

"Тут многое зависит от того, где конкретно в районе АЭС находится место хранения боеприпасов", - поясняет эксперт-ядерщик изданию.

Если боеприпасы находятся по периметру АЭС, возле вспомогательных сооружений, последствия могут быть не самыми страшными. Однако, ВСУ, вероятнее всего, разметили орудие и боеприпасы в центральной части АЭС, а это может обернуться катастрофой для всех, если сюда ударят российские ракеты.