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Спасения не будет даже в тени: синоптики озвучили даты начала беспросветной жары в России

Прошедшая зима удивила россиян резкими перепада...

pskov.kp.ru

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Зима 2025 года побила температурные рекорды в обе стороны: январь был необычно тёплым, а февраль — неожиданно морозным.

Синоптики предупреждают: впереди ещё больше погодных сюрпризов.

Тёплый январь: рекорд за 245 лет

В Москве середина января напоминала март: температура поднималась до +7,7°C, что на 12 градусов выше нормы.

По данным МГУ, это самый тёплый январь за всю историю наблюдений (245 лет).

В Сибири было не менее удивительно: в Новосибирской области — аномалия в +7–8°C, в Омской — +4–6°C выше нормы.

Февраль: оттепель сменилась холодами

24 февраля в Москве: —19,8°C — абсолютный рекорд для этого дня.

По данным метеоцентра «Фобос», февраль стал самым холодным и сухим месяцем зимы.

Необычные морозы добрались и до юга:

  • Сочи — минус 3°C
  • Анапа — минус 9°C
  • Симферополь — минус 12°C
  • В Краснодарском крае: до минус 25,4°C

Что ждать весной и летом?

По словам специалистов, 2025 год может войти в тройку самых жарких в истории наблюдений.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, отмечает: точность долгосрочных прогнозов пока не идеальна, но тренды очевидны — жаркое лето вероятно.

Александр Шувалов из центра «Метео»: в 70% случаев после тёплой зимы лето бывает либо нормальным, либо аномально жарким.

Климатолог Николай Терешонок предупреждает о риске весенней засухи в Центральной России и Подмосковье.

Также растут риски ураганов, пожаров и климатических аномалий на фоне глобального потепления, сообщает pg13.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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