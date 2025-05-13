Спасения не будет даже в тени: синоптики озвучили даты начала беспросветной жары в России
pskov.kp.ru
Зима 2025 года побила температурные рекорды в обе стороны: январь был необычно тёплым, а февраль — неожиданно морозным.
Синоптики предупреждают: впереди ещё больше погодных сюрпризов.
Тёплый январь: рекорд за 245 лет
В Москве середина января напоминала март: температура поднималась до +7,7°C, что на 12 градусов выше нормы.
По данным МГУ, это самый тёплый январь за всю историю наблюдений (245 лет).
В Сибири было не менее удивительно: в Новосибирской области — аномалия в +7–8°C, в Омской — +4–6°C выше нормы.
Февраль: оттепель сменилась холодами
24 февраля в Москве: —19,8°C — абсолютный рекорд для этого дня.
По данным метеоцентра «Фобос», февраль стал самым холодным и сухим месяцем зимы.
Необычные морозы добрались и до юга:
- Сочи — минус 3°C
- Анапа — минус 9°C
- Симферополь — минус 12°C
- В Краснодарском крае: до минус 25,4°C
Что ждать весной и летом?
По словам специалистов, 2025 год может войти в тройку самых жарких в истории наблюдений.
Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, отмечает: точность долгосрочных прогнозов пока не идеальна, но тренды очевидны — жаркое лето вероятно.
Александр Шувалов из центра «Метео»: в 70% случаев после тёплой зимы лето бывает либо нормальным, либо аномально жарким.
Климатолог Николай Терешонок предупреждает о риске весенней засухи в Центральной России и Подмосковье.
Также растут риски ураганов, пожаров и климатических аномалий на фоне глобального потепления, сообщает pg13.
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