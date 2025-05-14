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Спасения не будет даже в тени: синоптики назвали даты начала беспросветной жары в России

Зима 2025 года удивила рекордной температурной ...

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Зима 2025 года в России побила температурные рекорды сразу в двух направлениях. Январь оказался самым тёплым за всю историю наблюдений, а февраль — неожиданно суровым.

Такие контрасты, по мнению метеорологов, могут быть предвестниками жаркого и нестабильного лета

Январь: рекорд за 245 лет

В Москве температура достигала +7,7°C — это на 12 градусов выше нормы.

По данным МГУ, это самый тёплый январь за 245 лет наблюдений.

В Сибири также было необычно тепло:

  • Новосибирская область: +7–8°C выше нормы;
  • Омская область: +4–6°C.

Фактически, январская погода напоминала начало марта.

Февраль: оттепель сменилась суровыми морозами

24 февраля в Москве было зафиксировано –19,8°C — абсолютный рекорд для этого дня.

По данным центра «Фобос», февраль стал самым холодным и сухим месяцем зимы.

Южные регионы тоже ощутили холод:

  • Сочи: –3°C;
  • Анапа: –9°C;
  • Симферополь: –12°C;
  • Краснодарский край: до –25,4°C.

Что говорят синоптики: прогноз на весну и лето

По мнению Романа Вильфанда, 2025 год может войти в тройку самых жарких.

Александр Шувалов (Метеоцентр) отмечает: в 70% случаев после тёплой зимы лето бывает либо нормальным, либо аномально жарким.

Климатолог Николай Терешонок предупреждает:

  • риск весенней засухи в Центральной России и Подмосковье;
  • возможны ураганы, лесные пожары и новые аномалии на фоне продолжающегося потепления.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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