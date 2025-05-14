Спасения не будет даже в тени: синоптики назвали даты начала беспросветной жары в России
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Зима 2025 года в России побила температурные рекорды сразу в двух направлениях. Январь оказался самым тёплым за всю историю наблюдений, а февраль — неожиданно суровым.
Такие контрасты, по мнению метеорологов, могут быть предвестниками жаркого и нестабильного лета
Январь: рекорд за 245 лет
В Москве температура достигала +7,7°C — это на 12 градусов выше нормы.
По данным МГУ, это самый тёплый январь за 245 лет наблюдений.
В Сибири также было необычно тепло:
- Новосибирская область: +7–8°C выше нормы;
- Омская область: +4–6°C.
Фактически, январская погода напоминала начало марта.
Февраль: оттепель сменилась суровыми морозами
24 февраля в Москве было зафиксировано –19,8°C — абсолютный рекорд для этого дня.
По данным центра «Фобос», февраль стал самым холодным и сухим месяцем зимы.
Южные регионы тоже ощутили холод:
- Сочи: –3°C;
- Анапа: –9°C;
- Симферополь: –12°C;
- Краснодарский край: до –25,4°C.
Что говорят синоптики: прогноз на весну и лето
По мнению Романа Вильфанда, 2025 год может войти в тройку самых жарких.
Александр Шувалов (Метеоцентр) отмечает: в 70% случаев после тёплой зимы лето бывает либо нормальным, либо аномально жарким.
Климатолог Николай Терешонок предупреждает:
- риск весенней засухи в Центральной России и Подмосковье;
- возможны ураганы, лесные пожары и новые аномалии на фоне продолжающегося потепления.
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