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· 16+ · Полина Модестова

Спасаюсь этим от бессонницы: по совету соседки стала заваривать этот чай из 2 трав

В борьбе с недосыпом я наткнулась на неожиданно...

about-tea.ru

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В борьбе с недосыпом я наткнулась на неожиданно эффективное средство, которое поделилась со мной моя соседка. Речь идет о чае, который она рекомендовала мне приготовить из двух видов трав, известных своими успокаивающими свойствами. Этот напиток не только помог мне быстрее засыпать, но и значительно улучшил качество моего сна.

Секрет чая кроется в его составе: мята и мелисса. Обе травы давно известны в народной медицине благодаря своим релаксирующим качествам. Мята помогает снять напряжение, а мелисса известна своей способностью стабилизировать нервную систему. Комбинация этих трав создает мощный эффект, который может быть полезен всем, кто страдает от бессонницы.

В этой статье я хочу поделиться рецептом этого замечательного напитка, который может стать вашим верным помощником в борьбе за крепкий и здоровый сон. Этот рецепт не требует редких или дорогих ингредиентов и легко вписывается в вечерний ритуал. Уверена, что многие из вас найдут этот чай не только полезным, но и весьма приятным на вкус.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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