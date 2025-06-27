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Совсем скоро станут лишать прав без суда и следствия: водителей будут проверять уже с 1 июля

С 2025 года водителей могут лишать прав за проб...

elets-adm.ru

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Водителей начнут лишать прав за проблемы со здоровьем: как работает новый закон

С 2025 года в России вступает в силу новый закон, который позволяет ГАИ получать данные о состоянии здоровья водителей напрямую из медицинских учреждений. Это значительное изменение, которое предусматривает, что водительские права могут быть временно изъяты не только по результатам обязательной медкомиссии, но и после любого визита к врачу.

Что изменилось?

Теперь ГИБДД получит доступ к базе данных Минздрава, куда поступают сведения как из поликлиник, так и из частных клиник. Если у водителя выявят заболевание, которое несовместимо с безопасным вождением, информация автоматически поступит в систему МВД. Важное нововведение — водителю дается месяц на восстановление здоровья и подтверждение своей способности к вождению. Если за это время он не выздоравливает или не подтверждает свою способность управлять автомобилем, его права будут временно изъяты.

Какие болезни могут повлиять?

В перечень заболеваний, несовместимых с безопасным вождением, традиционно входят:

  • Алкоголизм и наркозависимость.
  • Депрессии, тревожные расстройства, панические расстройства, фобии.
  • Биполярные расстройства.

Однако эксперты отмечают, что список заболеваний требует обновления. Он не менялся с 2014 года и включает слишком широкий круг состояний, что может привести к лишению прав водителей, чьи болезни не всегда критичны для вождения.

Почему это важно?

Ранее водительская медкомиссия проводилась раз в 10 лет, что оставляло промежутки времени, когда у человека могли развиться заболевания, влияющие на безопасность на дороге. Новый закон позволяет оперативно выявлять риски и предотвращать аварии, улучшая безопасность на дорогах.

Что делать водителям?

  • Следите за своим здоровьем. Любые жалобы или симптомы заболеваний могут привести к проверке состояния здоровья.
  • Если вам поставили диагноз, связанный с ограничением способности к вождению, пройдите полную медкомиссию в лицензированной клинике и предоставьте доказательства выздоровления, чтобы вернуть права.
  • Этот закон направлен на повышение безопасности на дорогах, но также требует от водителей более внимательного отношения к своему здоровью.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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