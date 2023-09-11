Совсем без сои, 100% мясо: Роскачество назвало лучшие сосиски из настоящей говядины и свинины

Сосиски любят во всем мире, у россиян они пользуются особым уважением, поскольку приготовление их не отнимает много времени, а получается вкусно и сытно.

Эксперты в Роскачестве решили узнать, какие из востребованных покупателями марок сосисок имеют самое высокое качество.

В пояснении к исследованию эксперты указывают, что качественной сосиской считает изделие, в котором нет сои, красителей, ароматизаторов и усилителей вкуса, бумаги и посторонних примесей. И такие сосиски действительно нашлись.

Несмотря на заявления скептиков об отсутствии качественных сосисок и колбас на прилавках магазинов, высококачественный продукт, который соответствует всем требованиям, имеется - им названы молочные сосиски от производителя "Дымов".

В этих сосисках только говяжий и свиной фарш и ничего лишнего, опасного или неприятного.