Совсем без бумаги, 100% мясо: Роскачество назвало лучшие сосиски из натуральной говядины и свинины

Сосиски - быстрое и удобное блюдо, которое экономит время на готовку. А еще сосиски обожают дети. Как минимум эти две причины - повод для того, чтобы покупать сосиски хорошего качества.

Вопросом, какие сосиски лучше других, задались и независимые эксперты Роскачества. Были закуплены марки продукта, которые пользуются стабильным спросом у россиян.

В итоге появился ТОП лучших производителей, которые не кладут внутрь непонятных ингредиентов, соблюдают рецептуру, свято чтут ГОСТы и делают сосиски высочайшего качества. Их не страшно есть самим и угощать ими детей.

Из 20 марок, проверенных в лаборатории, нашли достойных "Знака качества".

Ими стали молочные сосиски "Дымов". В продукте не нашли ни грамма сои или красителей, растительных добавок, внутри - только качественный свино-говяжий фарш.

